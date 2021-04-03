تأثر السمع والتهابات العين.. أستاذ جراحة يكشف أعراض جديدة لفيروس كورونا

كشف الدكتور طلعت السمني أستاذ ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بطب عين الشمس، تفاصيل ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.





وقال السمني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" ظهرت أعراض جديدة لفيروس كورونا في الموجة الثالثة، وهي تأثر السمع، والتهابات العين.





وتابع:" "بعض المرضى كان يصاب بفقدان الشم والتذوق، والتهاب في عصب الاتزان والدوخة والشكاوى تغيرت وبدأت تظهر مشاكل في العيون كلها أشياء مؤقتة وهي أشياء نسبية".





وأشار إلي ان أغلب المرضى تعود إليهم حاسة التذوق والشم خلال 3 أو 4 شهور وفيه بعض المرضى يعود بعد 8 شهور.





وأكمل: "يوجد مرض اسمه فقدان السمع المفاجئ وهو حالة طارئة ولابد أن يتم معالجته بشكل عاجل لأنه لو أهمل فيه نسب النجاح في شفائه تقل".