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فن

بعد تصدر أغنيته ضل راجل.. أحمد سعد: مفاجآت قادمة في أغاني مسلسلات أخرى

السبت 03/أبريل/2021 - 02:23 ص
صدى البلد
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خالد صواف
أعرب أحمد سعد في تصريح ل صدي البلد عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية على أغنيته الدعائية لمسلسل " ضل راجل ".

وأضاف" منذ نزول الأغنيه منذ ساعات لاقت تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا وهو ما أسعدني للغاية".

تابع " هناك مفاجآت قادمة في أغاني مسلسلات أخرى .. وأتمني أن تنال إعجاب الناس " .

وكانت أغنية أحمد سعد الجديدة، قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع الفيديوهات "يوتيوب" حيث تأثر بها الرواد كثيرًا .



وطرحت شركة سينرجى، الأغنية الدعائية لمسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، والأغنية من غناء المطرب أحمد سعد، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.ونشرت البرومو عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "يا سندي انتي وقوتي يا كل شىء.. عملتي فيا ايه"، أغنية مسلسل ضل راجل في رمضان

2021.
ولاقت الأغنية تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب كلماتها التي تعبر عن مشاعر حب الأب لابنته متضمنة عددا من مشاهد النجم ياسر جلال وحزنه الكبير على ابنته بعد دخولها المستشفى بسبب تعرضها لحادث ما.


مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.
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