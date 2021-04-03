الإمارات.. هزة بقوة 2.7 درجة في بحر عمان

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" الإماراتية هزة بقوة 2.7 درجة - ريختر في بحر عمان الساعة 00:55، اليوم السبت، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، حيث شعر بها السكان بشدة تتراوح من 3 إلى 4 ميركالي، مع عدم وجود تأثير لها على الدولة، وفقًا لما ذكرته صحيفة الاتحاد.





وكان قد قال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن برج خليفة ليس برجًا فقط وإنما مدينة جديدة في قلب المدينة، لافتًا إلى أنه وبعد إنجاز البرج كأطول مبنى في العالم بناه الإنسان، كان لا بد أن يرتبط بأسماء العظماء فسميناه «برج خليفة».





جاء ذلك في فيديو نشره على «إنستجرام» عبر وسم «ومضات_قيادية» الذي يشارك فيف متابعيه من خلاله جانبًا من خبراته الحياتية والقيادية.



