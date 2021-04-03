النائب أحمد دياب: موكب نقل المومياوات محط أنظار العالم وصورة مشرفة للدولة المصرية

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن موكب نقل المومياوات من المتحف المصرى للمتحف القومى للحضارة، سيساهم بقوة فى عودة الحركة السياحية إلى مصر مرة أخرى، لأنه سيكون محط أنظار كل السائحين من مختلف دول بالعالم، مشيدا بالاهتمام العالمى من مختلف دول العالم بهذا الأمر.

وأشاد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة المبذولة خلال الفترة السابقة من أجل الإعداد لهذا الحدث العظيم، وكيفية الترويج للسياحة المصرية من خلال شراء وزارة السياحة مساحات إعلانية فى عدد من وسائل الإعلام الأجنبية من أجل الترويج للسياحة المصرية في الخارج، مما يؤكد أن هناك رؤية لتعظيم الاستفادة من هذا الحدث التاريخى والعالمى.