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أخبار العالم

عمان.. برقية خاصة لرئيس السنغال بمناسبة العيد الوطني لبلاده

السبت 03/أبريل/2021 - 12:27 م
عمان
عمان
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أمينة الدسوقي

بعث السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان برقية تهنئة إلى الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

تضمّنت البرقية وفقًا لصحيفة الشبيبة تهاني وتمنياته الطيبة لرئيس السنغال بوافر الصحة والسعادة وللشعب السنغالي الصديق باطراد التقدم والازدهار.

يذكر أن السلطنة ستشارك ممثلة باللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم الدول العربية يوم غد الاحتفال بيوم المخطوط العربي ويأتي هذا العام تحت شعار "المخطوط في زمن الأوبئة"

وتنظم اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ندوة علمية عبر الاتصال المرئي يقدّمها أكاديميون وباحثون مختصون من السلطنة، كما تنظم اللجنة أمسية حوارية (عن بُعد) حول أوضاع التراث الوثائقي والفكري في السلطنة والوطن العربي"

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