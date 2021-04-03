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اقتصاد القاهرة تكشف شروط عودة الأنشطة الطلابية.. وإعلام تستمر في طرح الندوات والورش التدريبية

السبت 03/أبريل/2021 - 08:00 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد

عميدة إعلام القاهرة : 

مستمرون في طرح الورش "أونلاين" .. وعودة الأنشطة تدريجيا بضوابط

إعلام القاهرة لصدى البلد : الطلاب مؤهلون بشكل كاف لاستخدام المنصات الاليكترونية

اقتصاد القاهرة : 

ندوات الكترونية وعودة الأنشطة إلى طبيعتها في هذه الحالة


تطرح العديد من كليات جامعة القاهرة بعض الأنشطة للطلاب ، والتي يتم إقامة غالبيتها الكترونيا من خلال المنصات الاليكترونية الخاصة بهذه الكليات ، وفيما يلي نستعرض هذه الأنشطة المطروحة وكيفية إقامتها بهذه الكليات ، ومتى سيتم عودتها بشكل طبيعي بمقر الكليات .


قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة إن هناك العديد من الأنشطة الطلابية التي يتم طرحها للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني .


وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن بعض الانشطة "الأونلاين" مستمرة بالكلية مثل عقد ورش التدريب و الندوات التي يتم تنظيمها الكترونيا من خلال المنصة الخاصة بالكلية .


وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى ، إنه سيتم عودة بعض الأنشطة بالكلية بشكل تدريجي ، مع تقليل الأعداد و الاستمرار فى تطبيق الاجراءات الاحترازية ، وإلزام الجميع بها .


وبالنسبة لإجراء الفصل الدراسي الثاني فإنه سيكون خلال هذا الأسبوع الأول من شهر إبريل الجاري ، بعد الانتهاء من تسجيل باقي الطلاب للمقررات الدراسية الخاصة بهم ، كما أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات ، بحيث يكون لكل فرقة دراسية يومين مخصصين للحضور بمقر الكلية مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة .


ويتم طرح باقي المقررات "أونلاين" لكل فرقة في باقي أيام الاسبوع على منصة "بلاك بورد" الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة ، ولفتت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة إلى أن الطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس لديهم خبرات كافية للتعامل على المنصة ، خاصة وأنه تم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الاول بالكامل "أونلاين" دون رصد أي مشكلات أو عقبات عند إجراؤها .


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جدير بالذكر ، إن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تقوم بتقديم الكثير من الدورات التدريبية لمنتسبيها ، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم وخبراتهم على المنصات الاليكترونية ، وحل أي مشكلات قد تواجههم عند التعامل عليها سواء عند طرح المقررات الدراسية ، أو أجراء الامتحانات عليها .


وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إنه يتم الاقتصار فقط على الأنشطة الطلابية التي تطرح اليكترونيا على المنصة الخاصة بالكلية "بلاك بورد" والتي اطلقتها الجامعة .


وأضاف "السعيد" خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" إنه بالنسبة للأنشطة الحضورية فإنه لن يتم عودتها إلى طبيعتها كما كانت إلا بعد استقرار الأوضاع الصحية الراهنة التي نشهدها ، لافتا إلى أنه يتم طرح ندوات وأنشطة "أونلاين" على المنصة ، مثل الأنشطة الثقافية والفكرية ذات الطابع الفردي .


وأشار إلى أن الكلية ملتزمة بتوجيهات الجامعة في هذا الشأن ، لافتا إلى أن الفصل الدراسي الثاني يسير دون وجود أي مشكلات ، حيث يتم العمل بنفس خطة الفصل الدراسي الاول من حيث كيفية الحضور وتلقي الطلاب للمقررات الدراسية ، بحيث يتم تقسيمهم على مجموعات ضغيرة وتحديد أيام لكل فرقة للحضور .


ونوه إلى أن نظام الحضور يشمل جميع الفرق الدراسية ، سواء لطلاب الدراسات العليا أو طلاب مرحلة البكالوريوس ، مع التشديد على الالتزام الكامل بالإجراءات الإحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ، ووجود متابعة دورية ومستمرة من قبل الجامعة وإدارة الكلية للتأكد من التزام الجميع بها .


وكان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أوضح أنه سيتم طرح برنامج جديد لطلاب الدراسات العليا بالكلية وهو برنامج "مكافحة الفساد" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، حيث تم البدء فيه بالفعل خلال هذا الفصل الدراسي الجاري.

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