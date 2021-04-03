الأسعار الجديدة لـ نيسان صني موديل 2021

عادت اسعار السيارة نيسان صني إلى القائمة التسعيرية السابقة، بعد أن انتهت فترة الخصومات و العروض الترويجية لترتفع القيمة التسويقية لهذه النسخة بنسبة قدرها 4 الاف جنيه، و تعد صني واحدة من اشهر السيارات تواجدًا داخل الشارع المصري عن فئة السيدان.

تحتوي نيسان صني 2021 عدة تجهيزات باختلاف الفئات المقدمة و منها، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، و مستشعرات ركن و كاميرا خلفية، و مقود حركة متعدد المهام، و مرايات جانبية كهربائية، و جنوط رياضية، و تكييف هواء و زجاج كهربائي، و قفل مركزي للـ 4 ابواب.

بينما تستمد عزمها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل عبر نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال خماسي السرعات و الاخر أوتوماتيكي رباعي النقلات.



كما تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق، و منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS للمقاعد الأمامية، و برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان صني موديل 2021 بعد اخر تحديث :

الفئة الأولى مانيوال بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 184.900 ألف جنيه بدلًا من 180.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 206 ألف جنيه بدلًا من 202 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 219.500 ألف جنيه بدلًا من 215.500 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUPER SALOON 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 230.500 ألف جنيه بدلًا من 226.500 ألف جنيه.