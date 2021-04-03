حقيقة وضع ولي العهد الأردني السابق قيد الإقامة الجبرية

نفت وكالة الأنباء الاردنية بترا نقلا عن مصدر أمني صحة وضع الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأردني السابق قيد الإقامة المنزلية "الجبرية"، مؤكدة انه ليس موقوفا كما تتداول بعض وسائل الإعلام.





وذكر المصدر أيضا أن ولي العهد السابق لا يخضع لأي إجراءات تقييدية.





وكان موقع عمون الأردني افاد بأن اعتقال باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق جاء على خلفية علاقات مشبوهة واستغلال مجلس القدس للتطوير والتنمية لشراء أراض لصالح اليهود.





وكانت السلطات في الأردن، اليوم السبت، اعتقلت الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق وآخرين لأسباب أمنية.





وقال مصدر أمني إن التحقيق في الموضوع جار، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".





وأفادت التقارير باعتقال ياسر المجالي، مدير مكتب ولي عهد الاردن الأمير حمزة بن الحسين ومجموعة من المسؤولين.



