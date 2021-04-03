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أحمد موسى: موكب نقل المومياوات الملكية رسالة من مصر للعالم ..فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 09:20 م
احمد موسى
احمد موسى
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أسامة علي
وجه الإعلامي أحمد موسى، تحية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي على تصميمه على  احتفالية نقل المومياوات.

وينقل برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة لاحتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وتابع: ما حدث اليوم رسالة خاصة من مصر وقوتها للعالم أجمع، معقبا:" دا شعب مصر ورجالها ونسائها.

ووجه موسى الشكر، إلى جميع الفنانين الذين شاركوا باحتفالية نقل المومياوات، كما وجه رسالة شكر للفنانة هند صبري، قائلا:" تونسية مصرية وعايش معانا بشكرك باسم كل الملايين".
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