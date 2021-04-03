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ذُبح من الخلف.. زاهي حواس يكشف كيف قُتل الملك رمسيس الثالث

السبت 03/أبريل/2021 - 09:42 م
اغتيال الملك رمسيس
اغتيال الملك رمسيس الثالث من خلال مؤامرة نسائية
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ندى رأفت

أكد زاهي حواس ، عالم الآثار المصرية ، أن عربات المومياوات وصلت بأمان إلى متحف الحضارة ، وبتنظيم جيد ، وفي وقت مناسب ، مشيرًا إلى أن هناك تناسقا بين الحفل ووقت الموسيقى ، والعرض الداخلي والخارجي ، والعرض التسجيلي.


وأضاف " زاهي حواس " خلال لقائه مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " أم بي سي مصر "  ، أن تم تدريب المسئولين عن كيفية إخراج المومياوات من العربة حتى يتم وضعها في منطقة العرض ، وبعدها يتم وضع كل مومياء في التابوت الخاص بها .


وتابع عالم الآثار ، أن تم التحضير والتجهيز لهذا الموكب منذ عامين ، مشيرًا إلى أن توقيت بدء الموكب في ذلك الوقت مناسب جدًا رغم الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا ، معقبًا : " مصر أمان ، ورغم وجود كورونا ، إلا أن هناك إجراءات إحترازية ، وتعالوا زوروا مصر " ، مؤكدًا أن السياحة مهمة جدًا لكل منزل في مصر .


أشار " حواس " ،  إلى أنه صاحب اكتشاف إثنين من المومياوات ، هما : مومياء الملكة حتشبسوت ، ومومياء الملكة تي ، من خلال المشروع المصري لدراسة المومياوات الملكية ، مشيرًا إلى أن كل مومياء لها حكاية .


وأوضح ، أن بعد وضع مومياء الملك رمسيس الثالث تحت الأشعة المقطعية ، تم إكتشاف إنه هناك شخص قام بذبحه من الخلف ، وأن هذا كان مؤمرة من زوجة الملك ضده ، مشيرًا إلى أنه تم إكتشاف أول مؤامرة تقودها " حريم "، حتى تم إغتيال الملك رمسيس الثالث ، مضيفًا أن قام الملك رمسيس الرابع بمحاكمة جميع من قام بهذه المؤامرة .


وعقب : " أنا اختارت إني أطلع في القنوات ومحضرش الحفل ، عشان أخاطب العالم الذي يحتاج صوت مصري " ، مضيفًا أن ذلك بالإتفاق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار .

 

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