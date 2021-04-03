تاريخ الملكة تي صاحبة أجمل شعر فرعوني

الحفاظ على شعرها بنفس كثافته ونعومته رغم مرور آلاف السنين على وفاتها كان سبب في إثارة الملكة «تي» الجدل بعد تداول صور المومياء الخاصة بها بعد انطلاقها ضمن موكب المومياوات الملكي، اليوم، من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.





يرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن الملكة الجميلة، ضمن 22 مومياء ملكية في الموكب المهيب، والملكة تي أو تيا، هي ملكة مصرية قديمة حصلت على اللقب قبل أن تحكم مصر أو تتزوج من ملك مصري، ولكنها كانت ابنة «يويا» الذي شغل مناصب رفيعة في الدولة منها تقلده منصب مستشار الملك.





تزوجت الملكة تي من أمنحتب الثالث تاسع فراعنة الأسرة الثامنة عشر، وانجبت 6 ابناء منهم إخناتون الذي تم تقديسه، ويقترح بعض الخبراء أنها من أصول غير مصرية، بسبب ملامح والدها الاجنبية، وتم بناء معبد خصيصا لها في أخميم.





وبنى لها زوجها أيضا بحيرة اصطناعية، وكانت حبيبته طوال سنوات زواجهما معبرا عن حبه لها من خلال عدة طرق أبرزها رسائل العمارنة في تل العمارنة وعبرت النقوش عنها ملكة وحبيبة الملك، وبعد وفاته كانت مستشارة لابنها اخناتون، وقدمت له النصائح طوال فترة حكمه.





وتم اكتشاف المومياء الملكية لـ للملكة تي، في مقبرة الملك أمنحتب الثاني بوادي الملوك، على ضفة النيل الغربية بمدينة الأقصر، وكانت مقبرة مميزة من حيث الشكل والتصميم الفريد.