بمناسبة موكب المومياوات.. كعك على شكل ملك فرعوني .. صور

مجسم فرعوني عند رؤيته للوهلة الأولى تظن أنه تمثال متقن الصنع، حتى تخترق أجزائه الذهبية سكين فترى طبقات الكعك والكريمة بداخله تغير الانطباع عنه، هذا الكعك المميز من تنفيذ فنانة طعام شابة ترى أن «العين تأكل قبل الفم» صممته خصيصا بالتزامن مع موكب المومياوات الملكية.





تواصل «صدى البلد» مع فنانة الطعام آية أبو الحمايل صاحبة الـ 26 سنة، التي وجدت شغفها في إعداد الكعك بأشكال مميزة ومختلفة بعد تخرجها من كلية آداب قسم مساحة وخرائط، وبعد قضاء 8 سوات في الرسم، بدأت في الاتجاه قبل عام لصنع الكعك بأشكال مختلفة.





كعكة على شكل حديقة، وأخرى على شكل شخص، وثالثة على شكل مجسم فرعوني، كلها أشكال برعت في تقديمها آية التي تعلمت صنع الكعك الاحترافي عبر مقاطع الفيديو على موقع "يوتيوب" وموقع "بنترست" فقط، ورغم المحاولات غير المتقنة في البداية لكنها أصرت على المتابعة.





تجربة تلو الأخرى، لم تيأس آية في التعلم، وتقول: "في البداية الموضوع كان هواية، أجرب كتير وأفشل كتير، عشان أوصل للمرحلة دي وبعد كده أخدتها شغل"، وتستغرق الكعكة الواحدة لصنعها بشكل احترافي يوما كاملا.





أما عن صنع الكعك بالشكل الفرعوني، كانت تجربة قبل شهرين بعد الإعلان عن الاستعدادات لموكب المومياوات الملكية، وكانت التجربة الاولى لها في النحت على الكعك لصنع شكل إنسان بملامح، وتقول: "كان نفسي أشارك بيها في الموكب لكن الفرصة مجتش".





تتنوع الاشكال التي تصنعها آية، ومنها كعك على شكل برجر، وكعك على شكل كاميرا، وكعك على شكل دجاج ، وذلك باستخدام ألون طعام صحية وعجينة السكر ومهاراتها في صنع المجسمات من الكعك، وتقول: "كل طلب بيكون على حسب رغبة العميل".