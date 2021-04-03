مايسترو حفل نقل المومياوات: عملنا حاجة لأول مرة تحصل في التاريخ.. فيديو

كشف المايسترو نادر العباسي، رد فعله بعد نحاج حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة.
وقال نادر العباسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، قائلا:" مخضوض ومبسوط ومكنتش متوقع رد الفعل، كل طاقم العمل كان فى تركيز غير طبيعي".
وتابع المايسترو نادر العباسي: لأول مرة فى التاريخ يتم لعب أوركسترا وكورال لايف على الهواء مباشرة يتماشى لحظة بلحظة مع رحلة موكب المومياوات".
وأوضح: شارك في الحفل 100 عازف لأول مرة، و 90 كورال، معقبا:" كنا مركزين أن مصر تظهر فنيا واستعنت بثلاث أصوات مختلف".