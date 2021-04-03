ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مايسترو حفل نقل المومياوات: عملنا حاجة لأول مرة تحصل في التاريخ.. فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 10:34 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
كشف المايسترو نادر العباسي، رد فعله بعد نحاج حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة.

وقال نادر العباسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، قائلا:" مخضوض ومبسوط ومكنتش متوقع رد الفعل، كل طاقم العمل كان فى تركيز غير طبيعي".

وتابع المايسترو نادر العباسي: لأول مرة فى التاريخ يتم لعب أوركسترا وكورال لايف على الهواء مباشرة يتماشى لحظة بلحظة مع رحلة موكب المومياوات".

وأوضح: شارك في الحفل 100 عازف لأول مرة، و 90 كورال، معقبا:" كنا مركزين أن مصر تظهر فنيا واستعنت بثلاث أصوات مختلف".

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع