مايسترو حفل نقل المومياوات: عملنا حاجة لأول مرة تحصل في التاريخ.. فيديو

وقال نادر العباسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، قائلا:" مخضوض ومبسوط ومكنتش متوقع رد الفعل، كل طاقم العمل كان فى تركيز غير طبيعي".





وتابع المايسترو نادر العباسي: لأول مرة فى التاريخ يتم لعب أوركسترا وكورال لايف على الهواء مباشرة يتماشى لحظة بلحظة مع رحلة موكب المومياوات".





وأوضح: شارك في الحفل 100 عازف لأول مرة، و 90 كورال، معقبا:" كنا مركزين أن مصر تظهر فنيا واستعنت بثلاث أصوات مختلف".



