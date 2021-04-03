أول تعليق من التعليم على موكب وحفل نقل المومياوات الملكية

عبر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، عن انبهاره بموكب وحفل نقل المومياوات الملكية الذي نظمته مصر اليوم بشكل لفت انتباه العالم أجمع.
حيث قال حجازي في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : دائما وأبدا سنظل جيلا بعد جيل ننشد الأغاني الوطنية التي سرعان ما تجعل الجميع يردد كلماتها بكل مشاعره ووجدانه قبل لسانه.
وأضاف قائلا : الإحتفال الملكي اليوم لنقل مومياوات ملوك وملكات مصر ، لم يكن مجرد إحتفالا لنقل هذة المومياوات فقط، بل كان بمثابة إعلان مصر الجديدة القوية للعالم أجمع.
واستكمل تصريحاته قائلا : لعل جموع المصريين إحتفلوا من خلال صفحات التواصل الإجتماعي كلا بطريقته، ولكن بالنهاية الجميع أحس بنشوة النصر والفخر والإعتزاز بمكانة وقوة مصرنا الغالية، ومن كل قلبي أقول لكل من شارك في هذا الإحتفال المهيب .. تسلم الأيادي ،وكل الشكر والتقدير لوزارة السياحة والأثار وتحيا مصر
وكانت قد خرجت المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، وسبقتها العجلات الحربية الفرعونية في إشارة أنها تحمي الملوك الفراعنة.