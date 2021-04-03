أول تعليق من التعليم على موكب وحفل نقل المومياوات الملكية





حيث قال حجازي في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : دائما وأبدا سنظل جيلا بعد جيل ننشد الأغاني الوطنية التي سرعان ما تجعل الجميع يردد كلماتها بكل مشاعره ووجدانه قبل لسانه.





وأضاف قائلا : الإحتفال الملكي اليوم لنقل مومياوات ملوك وملكات مصر ، لم يكن مجرد إحتفالا لنقل هذة المومياوات فقط، بل كان بمثابة إعلان مصر الجديدة القوية للعالم أجمع.





واستكمل تصريحاته قائلا : لعل جموع المصريين إحتفلوا من خلال صفحات التواصل الإجتماعي كلا بطريقته، ولكن بالنهاية الجميع أحس بنشوة النصر والفخر والإعتزاز بمكانة وقوة مصرنا الغالية، ومن كل قلبي أقول لكل من شارك في هذا الإحتفال المهيب .. تسلم الأيادي ،وكل الشكر والتقدير لوزارة السياحة والأثار وتحيا مصر





وكانت قد خرجت المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، وسبقتها العجلات الحربية الفرعونية في إشارة أنها تحمي الملوك الفراعنة.





وظهرت مسلة ميدان التحرير بأنوار عالية براقة ترحب بـ مومميات الملوك الذين يمرون منه ليذهبوا في الرحلة الأخيرة لنقلهم لمتحف الحضارة بمصر القديمة.





اقرأ ايضًا| ثلاث مطربات يخطفن الأنظار فى حفل موكب المومياوات





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننى «أتطلع بكل الفخر والاعتزاز لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية».





وكتب «السيسي»، عبر منشور على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ».





ودعا الرئيس، كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه طريق البناء والإنسانية.

عبر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، عن انبهاره بموكب وحفل نقل المومياوات الملكية الذي نظمته مصر اليوم بشكل لفت انتباه العالم أجمع.