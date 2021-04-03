أخبار الفن | تعليق أحمد عز على مشاركته في موكب المومياوات.. الحالة الصحية لـ هاني مهنى .. حقيقة تهديد رانيا يوسف لـ نزار الفارس بالقتل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:





أعرب النجم أحمد عز في أول تصريح له بعد مشاركته في احتفالية نقل المومياوات من التحرير إلى المتحف القومي للحضارات عن سعادته بالمشاركة في حدث كبير مثل ذلك .





خطف المطربات ريهام عبد الحكيم وأميرة سليم، ونسمة محجوب، الاضواء بأصواتهم الرائعة خلال افتتاح موكب المومياوات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسحروا الجمهور المتابع للعرض، ودمجوا في الغناء بين اللهجة المصرية والهيروغليفية بمصاحبة اوركسترا المايسترو نادر عباسي وهو ما أبهر المشاهدين.





ربط البعض بين قرار اعتزال الاعلامي المغربي نزار الفارس لتقديم البرامج وأزمته مع الفنانة رانيا يوسف خاصة انه اكد فى كلمته تلقيه عددا من التهديدات بالقتل.





نشرت الفنانة نادية مصطفى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار هانى مهنا.



