ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن | تعليق أحمد عز على مشاركته في موكب المومياوات.. الحالة الصحية لـ هاني مهنى .. حقيقة تهديد رانيا يوسف لـ نزار الفارس بالقتل

السبت 03/أبريل/2021 - 11:50 م
نقل المومياوات
نقل المومياوات
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

أعرب النجم أحمد عز في أول تصريح له بعد مشاركته في احتفالية نقل المومياوات من التحرير إلى المتحف القومي للحضارات عن سعادته بالمشاركة في حدث كبير مثل ذلك .

خطف المطربات ريهام عبد الحكيم وأميرة سليم، ونسمة محجوب، الاضواء بأصواتهم الرائعة خلال افتتاح موكب المومياوات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسحروا الجمهور المتابع للعرض، ودمجوا في الغناء بين اللهجة المصرية والهيروغليفية بمصاحبة اوركسترا المايسترو نادر عباسي وهو ما أبهر المشاهدين. 

ربط البعض بين قرار اعتزال الاعلامي المغربي نزار الفارس لتقديم البرامج وأزمته مع الفنانة رانيا يوسف خاصة انه اكد فى كلمته تلقيه عددا من التهديدات بالقتل. 

نشرت الفنانة نادية مصطفى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار هانى مهنا. 

عبرت نسمة محجوب عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه حفل موكب المومياوات، الذي أحيته بصحبة ريهام عبد الحكيم وأميرة سليم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. مشادة قوية بين ريهام سعيد و نزار الفارس بسبب رانيا يوسف

3 أسباب دفعت بهند صبري إلى صدارة التريند خلال أسبوع

تلقى تهديدا بالقتل.. الإعلامي نزار الفارس يعلن اعتزاله تقديم البرامج

بعد قرار الاعتزال.. حقيقة تهديد رانيا يوسف لـ نزار الفارس بالقتل

موسيقى هشام نزيه تزين موكب المومياوات الملكية

موكب المومياوات الملكية .. الرئيس السيسي يشهد عرضاً موسيقياً لـ نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم

ترشيحاتنا

سيدة تنتقم من حبيبها بشكل مرعب بعد خيانته لها

نقل المومياوات الملكية.. خبيرة اتيكيت عن الرئيس السيسي: واثق الخطوة يمشي ملكًا

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع

هدف قاتل وعقوبة مالية.. ملخص تعادل الأهلي مع المريخ السوداني

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على مولودية الجزائر 2-0

قطر تعلن التضامن مع الأردن وتؤيد قرارات الملك عبد الله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع