أستاذ علم مصريات: موكب المومياوات كتب فصلا جديدا لـ الحضارة المصرية.. فيديو

قالت بسمة صقر أستاذ علم مصريات ، إن مصر الأن تتصدر الأخبار العالمية بمنتهي الفخر والانبهار والاستقرار، وتكتب فصل جديد من فصول الحضارة المصرية التي كتبت منذ آلاف السنين .





وأضافت بسمة صقر خلال لقائها في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية" أن أي دولة ليس لها تاريخ ليس لها حاضر ولا مستقبل ومن لا يتعلم من دروس التاريخ لا يستطيع بناء مستقبله أو أن يعيش يومه، مؤكدة أن كل من حولنا يسعون إلي أن يجعلونا نتنصل من تاريخنا وهذا لن يحدث ابدأ .



