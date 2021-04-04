ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ علم مصريات: موكب المومياوات كتب فصلا جديدا لـ الحضارة المصرية.. فيديو

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:29 ص
بسمة صقار
بسمة صقار
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت بسمة صقر أستاذ علم  مصريات، إن مصر الأن تتصدر الأخبار العالمية بمنتهي الفخر والانبهار والاستقرار، وتكتب فصل جديد من فصول الحضارة المصرية التي كتبت منذ آلاف السنين .

وأضافت بسمة صقر خلال لقائها في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية" أن أي دولة ليس لها تاريخ ليس لها حاضر ولا مستقبل ومن لا يتعلم من دروس التاريخ لا يستطيع بناء مستقبله أو أن يعيش يومه، مؤكدة أن كل من حولنا يسعون إلي أن يجعلونا نتنصل من تاريخنا وهذا لن يحدث ابدأ.

وأوضحت بسمة صقار أستاذ علم  مصريات ، أن المصريين القدماء يؤمنون بالتوحيد ويعبدون الله الواحد والاختلاف في الماضي كان علي مسميات ورموز الال، مؤكدة أن نهاية الملك سقنن رع كانت من اجل الدفاع عن الدولة المصرية وكانت نهاية بطولية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأعلى للآثار يحدد موعد الموكب الملكي ومدة الوصول إلى متحف الحضارة .. فيديو

خاص.. إلهام شاهين عن موكب نقل المومياوات: حدث عظيم نتباهى به أمام العالم

المصريون بالخارج يترقبون نقل المومياوات الملكية.. ويؤكدون: دليل على عظمة أم الدنيا

21 طلقة نارية.. المشرف على قاعات متحف الحضارة يكشف تفاصيل جديدة عن موكب المومياوات

النائب عيد حماد: موكب نقل المومياوات حدث تاريخي لن يتكرر وسيظل عالقا في الأذهان

احتفالية ملهمة .. القومي للحضارة : مصر ستشهد حدثا أسطوريا عالميا

ترشيحاتنا

الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور على خلفية مباراة مولودية الجزائر

قمة نارية بين بيراميدز والرجاء المغربي في الكونفيدرالية

الأعلى للآثار يكشف عن اسم صاحب فكرة نقل المومياوات الملكية..فيديو

وزيرة الصحة: تلقي 148 ألفًا و 987 مواطنًا من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى اليوم

الأهلي يتدرب بدون راحة استعدادا لـ سيمبا التنزاني

ميدو عن مشادة الشناوي وهاني بمباراة الأهلي والمريخ: أنا بحب كدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة

كوارث نقع فيها عند تعليم الأطفال الصيام .. ونصائح مجربة تجعلهم يلتزمون به