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يسرا: بكيت خلف كواليس حفل نقل المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:00 ص
يسرا
يسرا
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حمزة شعيب
أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بالمشاركة في موكب نقل المومياوات للمتحف القومي للحضارة، قائلة إنه شرف كبير لها، وأنها لا تتردد في المشاركة باي حدث يخص حضارة مصر.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء دي ام سي" عبر قناة " دي ام سي": "شكر الرئيس.. لولاه ولولا وقفته وقيامه بترميم المتاحف ماكنتش ظهرت بهذا الشكل.. مصر عندها كنوز غير عادية نتباهى بها أمام العالم كله".

وأضافت: "سعيدة وفخورة بهذه المشاركة، وبكيت خلف الكواليس خلال مشاهدتي للحفل، وأنا قعدت أعيط من فرحتي وفخري ببلدي، مش قادرة أحكي فرحتي أد إيه إزاي".
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