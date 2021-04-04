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فن

ذكرى ميلاد هيثم أحمد زكي .. عانى من الوحدة وعاش في منزل والده

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

تحل اليوم ذكرى ميلاد هيثم أحمد زكي حيث وولد في 4 إبريل عام 1984 وبدأ حياته الفنية في العام التالي لوفاة والده باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم"، بعد ذلك حقق نجاحًا كبيرا عندما قدم فيلم "البلياتشو".


انطلق هيثم بعد ذلك مشاركًا في العديد من الأعمال الدرامية مثل مسلسل "الجماعة"، دوران شبرا، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، وغيرها ليضع له مكانًا بين نجوم جيله.


هيثم يعتبر ثمرة قصة حب عاشها الفنان الراحل أحمد زكي مع زوجته هالة فؤاد فرغم انفصالهما بقيت هي الحب الأول والأخير في حياته طبقا لمصادر كثيرة رغم الأحاديث التي انتشرت عن ارتباطه بـ فنانات أخريات.


مرحلة الطفولة فقط هي ما جمعت هيثم بوالدته التي توفيت في عمر 35 وترصدها مجموعة من الصور منها هذه الصور التي تناقلتها العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وفقد الفنان هيثم أحمد زكي والدته هالة فؤاد وعمره لم يكن يتجاوز التاسعة حيث توفيت في عام 1993 بعد صراع مع مرض السرطان تاركة إياه مع والده أحمد زكي الذي رحل عام 2005 بنفس المرض.


وقبل رحيل هيثم أحمد زكى، كان يعانى من الوحدة القاتلة حيث أصر على العيش في منزل والده بعد رحيله ومن قبله والدته وهو ما أكده فى عدة لقاءات تليفزيونية قبل رحيله حيث قال "بعد وفاة والدى احمد ذكى عانيت من الوحدة كثيرا، خاصة أننى ظللت أعيش في منزل العائلة، وعشت نفس ما عاشه والدى من الوحدة".

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