ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو يوسف عن موكب نقل المومياوات: منتشي من عظمة اللي شفته

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
أعرب الفنان عمرو يوسف عن سعادته باحتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، ونشر عبر حسابه الرسمى إنستجرام مجموعة صور من الحفل.

وكتب عمرو يوسف: "فخور و سعيد و منتشي من عظمة اللي شفته انهاردة ، شكرًا لكل القائمين علي هذا الحدث العظيم ، تسلم ايد كل واحد فيكم فرد فرد ، انتم ابهرتم العالم ، انا فخور اني مصري انا فخور ان دول اجدادي . 
وأضاف عمرو يوسف: "مصر ام الدنيا وهتفضل قد الدنيا.ز بحبك يا بلدي".


ووصل موكب المومياوات الملكية الي المتحف القومى للحضارة بالفسطاط وسط تغطية إعلامية مكثفة، وحضور دولي كبير وكان في استقبال الموكب الرئيس السيسي"


وشارك في الحدث زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ،  أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها ، بالإضافة الى العديد من الشخصيات الشهيرة .


ونقل الحدث أكثر من 400 قناة محلية ودولية ووكالات انباء ، ليتصدر المشهد الإعلامي متفردا و متميزا ، عن أقوى الاحداث ، لتكون الحملة الترويجية الأقوى للسياحة الثقافية في مصر .


وخرج موكب المومياوات الملكية ، من باب المتحف المصري بالتحرير مرورا بمسجد عمر مكرم المضاء بأزهى الالوان ، وميدان سيمون بوليفار ، ثم ازاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه ميدان التحرير وصولا الى كورنيش النيل، مرورا بسور مجري العيون ليصل بعدها الى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط  .


وشارك 22 مومياء لملك وملكة فرعونية ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، كالاتي "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع ، رمسيس الخامس ، رمسيس السادس ، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى،تحتمس الأول ، تحتمس الثالث ، تحتمس الرابع ، سقنن رع ، حتشبسوت، أمنحتب الأول ،أمنحتب الثانى ،أمنحتب الثالث ،أحمس نفرتارى ، ميريت آمون، سبتاح ،مرنبتاح، الملكة تى ، سيتى الأول ،سيتى الثانى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حضور دولي في موكب مهيب .. المومياوات الملكية تستضيف رموز عالمية

أحمد حسن كوكا عن موكب المومياوات الملكية: جميلة يا بلدي

نانسي عجرم: "مصر تاريخ و حضارة وكل مرة بتأكد للكل إنها أم الدنيا"

سوسن بدر عن نقل المومياوات الملكية: «أنا بنت الفراعنة»

يوسف الشريف عن عظمة موكب المومياوات الملكية: مصري وأفتخر

نيكول سابا عن موكب المومياوات الملكية: حدث عالمي فريد واستثنائي

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: تلقي 148 ألفًا و 987 مواطنًا من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى اليوم

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

15 مليون جرعة فاسدة.. أمريكا توقف مصنعاً لإنتاج لقاح أسترازينيكا

الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور على خلفية مباراة مولودية الجزائر

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة جنش وزيزو

بصور جديدة.. هند صبري تتألق في موكب المومياوات الملكية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا

بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة