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فن

مش متشافين فى الكاميرا ولكن عظماء .. عمر كمال يشيد بعمال موكب المومياوات

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:03 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر عمر كمال مجموعة صور عبر حسابه الرسمى على فيسبوك من تحضيرات حفل موكب المومياوات.

وظهر عم كمال فى الصور المواطنين الذين شاركوا في التحضيرات للحفل من مصممي الاكسسوارات ومشرفي عربات نقل المومياوات والعمال، وكتب معلقا: "ما خلف الكواليس مش متشافين فى الكاميرا ولكن عظماء".


ووصل موكب المومياوات الملكية الي المتحف القومى للحضارة بالفسطاط وسط تغطية إعلامية مكثفة، وحضور دولي كبير وكان في استقبال الموكب الرئيس السيسي".

وخرج موكب المومياوات الملكية ، من باب المتحف المصري بالتحرير مرورا بمسجد عمر مكرم المضاء بأزهى الالوان ، وميدان سيمون بوليفار ، ثم ازاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه ميدان التحرير وصولا الى كورنيش النيل، مرورا بسور مجري العيون ليصل بعدها الى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط  .


وشارك 22 مومياء لملك وملكة فرعونية ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، كالاتي "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع ، رمسيس الخامس ، رمسيس السادس ، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى،تحتمس الأول ، تحتمس الثالث ، تحتمس الرابع ، سقنن رع ، حتشبسوت، أمنحتب الأول ،أمنحتب الثانى ،أمنحتب الثالث ،أحمس نفرتارى ، ميريت آمون، سبتاح ،مرنبتاح، الملكة تى ، سيتى الأول ،سيتى الثانى
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