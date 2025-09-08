الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر الوسائل الافتراضية، في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع البريكس، والتي دعت إليها جمهورية البرازيل الاتحادية بصفتها الرئيس الدوري الحالي للتجمع.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال الاجتماع:

> بسم الله الرحمن الرحيم،

فخامة الرئيس لولا دا سيلفا، رؤساء الدول والحكومات، الحضور الكريم:

أتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس دا سيلفا على قيادته الحكيمة وجهود بلاده في رئاسة تجمع البريكس هذا العام، التي تكللت بالنجاح الكبير لقمة ريو في يوليو الماضي والمخرجات المهمة الصادرة عنها.



كما أعرب الرئيس السيسي عن شكره للرئيس دا سيلفا على دعوته لعقد الاجتماع في هذا التوقيت الحرج، الذي يشهد فيه العالم صراعات تهدد العمل الدولي متعدد الأطراف، ومنظومة القواعد والمبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي منذ عام 1945.

وأشار الرئيس إلى أن المشهد الدولي اليوم يعاني ازدواجية في المعايير وانتهاكات فاضحة لأحكام القانون الدولي، في ظل إفلات ممنهج من العقاب وتصاعد النزعات الأحادية والتدابير الحمائية. وأضاف أن هذا الوضع يقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويعيد البشرية إلى أجواء الفوضى واللا قانون، ويكرس استخدام القوة لفرض الإرادة على حساب الشرعية والعدالة.

وأكد الرئيس السيسي أن تفاقم الأزمات والنزاعات، وارتكاب جرائم مروعة من قتل وتدمير، أضعف فاعلية العمل الدولي المشترك، وقيد قدرة الدول والمؤسسات الأممية على التصدي للقضايا الملحة، التي تستوجب أعلى درجات التنسيق والتعاون.

وأشار إلى أن تراجع مصداقية مجلس الأمن الدولي انعكس سلبًا على ثقة الدول في منظومة الأمم المتحدة، ودفع العديد من الدول إلى المطالبة بإصلاح شامل لآليات عمل المجلس، بما في ذلك إلغاء حق النقض "الفيتو"، الذي أصبح أداة لعزل المجلس عن الواقع الميداني وجعله عاجزًا عن أداء دوره في تسوية النزاعات ووقف الحروب.

وأكد الرئيس أن تداعيات هذا الوضع طالت النمو الاقتصادي العالمي، حيث يشهد العالم تباطؤًا ملحوظًا في معدلات النمو، وتراجعًا في حركة التجارة الدولية، وتآكلاً في الاهتمام بقضايا التنمية والتمويل الإنمائي، مع اتساع الفجوات التنموية والديون في الدول النامية وضعف قدرتها على النفاذ إلى مصادر التمويل الميسر.