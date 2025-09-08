قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
مشي عكس وتعدى على مواطن بالضرب.. القبض على سائق توك توك بالإسكندرية
أخبار البلد

رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة
رشا عوني

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة2025، وهي آخر مرحلة من مراحل التنسيق، وبعدها بأيام قليلة يبدأ العام الدراسي الجديد2025-2026 في المدارس والجامعات . 

إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة

وأغلقت وزرة التعليم العالي والبحث العلمي التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، بعد إعلان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، بمد فترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة حتى الساعة السابعة من مساء أمس يوم الأحد الموافق ٧ سبتمبر ٢٠٢٥.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة2025

وبحسب مصادر بوزارة التعليم العالي، فمن المقرر أن تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بعد 72 ساعة، أي بعد 3 أيام من موعد غلق باب التنسيق أمس الأحد.

ولذلك من المتوقع أن تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة2025 نهاية الأسبوع الجاري على الأكثر. 

تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. توقعات كليات ومعاهد من 65% وحتى 50% بالنسبة المئوية
تنسيق المرحلة الثالثة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

وللحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لتنسيق القبول.
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
  • النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.
  • ستظهر بطاقة الترشيح التي توضح الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب له.
  • يوصى بطباعة البطاقة لتقديمها ضمن أوراق التسجيل بالكلية المعنية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمى وأدبي

استنادًا إلى تنسيق العام الماضي، من المتوقع أن تتاح العديد من الكليات والمعاهد في المرحلة الثالثة لتقبل الطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح بين 50% و 65%.

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

 

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة


مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 جاءت كالآتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 : 

  • خدمة اجتماعية من 54.9% للادبي
  • تربية فنية  53.8%
  • تربية رياضية بنات وبنين 51.9%
  • حقوق 60%
  • 59.9 %تكنولوجيا الصناعة والطاقة
  • معهد فني صحي والتمريض: بدءًا من 64% لشعبة علمي علوم.
  • كلية الآداب: من 63.8%.
  • كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة: من 59.9% لشعبة الرياضة.

التقديم للكليات والمعاهد بعد تنسيق المرحلة الثالثة

بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والمتوقعة نهاية الأسبوع الجاري، وبعد استخراج بطاقة الترشيح، يتعين على الطالب التوجه مباشرة إلى الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه، لتسليم الأوراق الرسمية المطلوبة واستكمال إجراءات القيد والتسجيل. 

وتشمل الأوراق المطلوبة عادة: شهادة الثانوية العامة الأصلية، شهادة الميلاد، صورة من بطاقة الرقم القومي، وعدد من الصور الشخصية.

