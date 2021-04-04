أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 4-4-2021

يستعرض "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد 4 أبريل 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد 48.98 جنيه للشراء و 52.13جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.15جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .
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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.75 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد 48.98 جنيه للشراء و 52.13جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.15جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .
أقرأ ايضا ..سعر الدولار اليوم الاحد 4-4-2021
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.75 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.