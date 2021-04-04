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اقتصاد

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 4-4-2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:57 ص
أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم الاحد
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علياء فوزى
يستعرض "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد 4 أبريل 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد 48.98 جنيه للشراء و 52.13جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.15جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .


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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.75 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
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