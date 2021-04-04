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أخبار العالم

قناة روسية: مصر تفتخر بتراثها القديم في عرض مبهر لموكب المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:58 ص
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
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شيماء مصطفى
أشادت قناة "روسيا اليوم"، بالحفل الذي أقيم أمس السبت، لنقل المومياوات الملكية، من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط حيث يرقد الأجداد.

وقالت "روسيا اليوم" إن مصر نقلت ملوكها وملكاتها القدامى، بما في ذلك الملك رمسيس الثاني والملكة حتشبسوت، إلى مرقدهم الجديد في حفل ضخم مصمم لعرض تراث البلاد وتنشيط الجذب السياحي.

وأوضحت أن المومياوت الملكية نُقِلت عبر عربات ذهبية تم تجهيزها لنقل هؤلاء الملوك إلى مكانهم الجديد، حيث كانت تشبه المراكب القديمة التي كانت تنقل الفراعنة المتوفين إلى مقابرهم.

وأشارت إلى أن المومياوات تم وضعها داخل كبسولات من النيتروجين، للوصول بهم إلى المتحف القومي للحضارة الذي افتتح في حفل رائع.

وأضافت أن الحفل تميز بالعروض الفنية المختلفة وإبراز المعالم المصرية الشهيرة في مبادرة واضحة لتعزيز السياحة، وسط أزمة جائحة كورونا التي عصفت بصناعة السياحة حول العالم.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال موكب المومياوات الملكية، بعد وصوله متحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وكان ذلك بحضور رؤساء اليونسكو ومنظمة السياحة العالمية.

يذكر، أنه تم نقل 22 مومياء ملكية فرعونية لـ 18 ملكًا و4 ملكات من الأسرات السابعة عشرة وحتى العشرين، في الموكب الذهبي المهيب على متون عربات خاصة مزينة بالنقوش والرموز الفرعونية.

وتميز الحفل الذي أقيم على جزءين في نفس التوقيت أحدهما كان مع تحرك الموكب من مدخل المتحف المصري بالتحرير، والثاني كان داخل متحف الحضارة بالفسطاط، بعزف الأوركسترا بقيادة المايسترو نادر عباسي، أنشودة "مختارات من ترانيم المهابة لإيزيس من معبد دير الشلويط ومختارات من نصوص الأهرام".
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