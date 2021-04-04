من كواليس "نسل الأغراب".. ملك زاهر توجه رسالة لـ أحمد السقا

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لها وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" .

و ظهرت ملك في الصورة بملابس صعيدية من كواليس مسلسل نسل الأغراب برفقة الفنان أحمد السقا.

وعلقت قائلة:" فخورة اني وقفت قدامك و مثلت معاك بجد عمري ماشفت فطيبة و جدعنة و حنية و تواضع حضرتك كنت بجد اب تاني لي و اتعلمت منك حاجات كتيييييرررر اوي اويي حضرتك المعني الحقيقي لكلمة نجم كان بيبقي من اسعد الايام اللي همثل فيها قدامك بحب حضرتك اوي اوي ربنا يخليك لينا و يحفظك و ينجحك و يكرمك دايما يارب".

جدير بالذكر، ان مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا بالإضافة الى كل من مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.





كانت الفنانة الراحلة احلام الجريتلى قد إنتهت من تصوير عدد من مشاهدها داخل أحداث العمل قبل ان تتوفى ، حيث لم يمهلها القدر ان تستكمل باقى مشاهدها.