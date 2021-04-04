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فن

2 مايو .. عمر خيرت يحيى حفلاً موسيقياً بقصر عابدين

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:03 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقا بقصر عابدين 2 مايو المقبل تزامنا مع احتفالات اعياد شم النسيم.

ومن ناحية اخرى يختتم الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلات موسم الربيع يوم ٩ إبريل القادم على مسرح المنارة بالتجمع الخامس. 

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل، أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

يشار إلى أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله «مين ميحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة»، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

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