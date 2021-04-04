مش هسخن .. تفاصيل صدام كارتيرون وإمام عاشور فى الجزائر وسر تجميده فى الزمالك

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق وذلك لما بدر منه فى مباراة الفريق أمس أمام مولودية الجزائر.



ونجح الزمالك فى تحقيق فوز مهم خارج أرضه أمام مولودية الجزائر بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وعلم " صدى البلد " أن حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على كارتيرون المدير الفنى للزمالك تجاه إمام عاشور لاعب وسط الفريق وذلك بسبب رفض اللاعب إجراء عملية الإحماء خلال مواجهة الفريق أمس أمام مولودية الجزائر.



ويري إمام عاشور إنه تعرض لظلم نتيجة استبعاده من تشكيل الزمالك الأساسي رغم تألقه فى الفترات الماضية تحت قيادة البرتغالى جايمي باتشيكو والذى رحل قبل عدة أيام وتولى منه كارتيرون تدريب الفريق.



ورفض كارتيرون كل الحلول الودية لاحتواء أزمة إمام عاشور واتخذ قرارا بإيقافه ومنع تدريبه مع الفريق الأول مع وجود قرار رادع بتدريبه مع الناشئين خلال الفترة المقبلة.



وسادت حالة كبيرة من الفرحة لدى جماهير الزمالك بعد الفوز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد على ملعبه وظهور الفريق الأبيض بشكل فنى مميز للغاية وتجدد آمال الفريق فى التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع تونجيث السنغالى مساء السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.