لم تسمع بها من قبل .. 6 طرق رائعة لاستخدام الخل

- إزالة الترسبات من الأجهزة المنزلية

إطالة عمر الأزهار









- تنظيف البقع الجافة

- إزالة انسداد الصرف

يمكن أن يساعدك مزيج من صودا الخبز والخل والماء على التخلص من انسداد الصرف فقط ضعي نصف كوب من صودا الخبز في البالوعة ، ثم أضيفي كوبًا من الخل ونفس الكمية من الماء المغلي.





بعد 20 دقيقة ، اسكبى بعض ماء الصنبور في البالوعة. هذه طريقة جيدة جدًا لمنع انسداد التصريف.

حافظى على فرنك نظيفا

- تخلص من السيلوليت