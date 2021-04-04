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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لم تسمع بها من قبل .. 6 طرق رائعة لاستخدام الخل

صدى البلد

تمتلئ أرفف المتاجر ، بسوائل تنظيف باهظة الثمن لا تفعل دائمًا ما تعد به - اجعل شيئًا ما نظيفًا، لهذا السبب يتعين علينا البحث عن طرق أكثر تعقيدًا إليك وفقا لموقع برايت سايد، أشهر الطرق لاستخدام خل التفاح في المنزل.

- إزالة الترسبات من الأجهزة المنزلية

ويمكنك بسهولة إزالة الترسبات عن غسالة الأطباق فقط قومى بتشغيل الغسالة بدون وضع أطباق بعد 3-4 دقائق ، أضيفى كوبين من خل التفاح.

 إطالة عمر الأزهار

اخلطي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح و 3 ملاعق كبيرة من السكر و 1 لتر من الماء الدافئ وضعي الزهور فيه، ستساعدك هذه الحيلة في الحفاظ على زهورك تبدو نضرة لبضعة أيام أخرى.


- تنظيف البقع الجافة

اخلطي ملعقة كبيرة من صابون الأطباق ، وملعقة كبيرة من الخل الأبيض ، وكوبين من الماء الدافئ. سيساعدك هذا الخليط على إزالة البقع الجافة القديمة ، حتى مع القهوة .


- إزالة انسداد الصرف

يمكن أن يساعدك مزيج من صودا الخبز والخل والماء على التخلص من  انسداد الصرف فقط ضعي نصف كوب من صودا الخبز في البالوعة ، ثم أضيفي كوبًا من الخل ونفس الكمية من الماء المغلي.

بعد 20 دقيقة ، اسكبى بعض ماء الصنبور في البالوعة. هذه طريقة جيدة جدًا لمنع انسداد التصريف.

 حافظى على فرنك نظيفا

يمكن استخدام محلول من الماء والخل لتنظيف الفرن، هذا سيمنع الشحوم من البقاء على سطح الفرن أثناء الطهي، يمكن القيام بالشيء نفسه باستخدام الميكروويف.

- تخلص من السيلوليت

اخلطي 3 مقادير من خل التفاح مع جزء واحد من زيت فيتامين هـ ، ودلكي المزيج على بشرتك مرتين يوميًا. سيساعدك ذلك على التخلص من السيلوليت.

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