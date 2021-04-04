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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

صندوق مصر السيادي: طرح كراسة لتطوير مجمع التحرير خلال أيام

ايمن سليمان الرئيس
ايمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى

أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق تم إنشاؤه منذ 3 أعوام، ويستهدف التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق خطة الدولة العمل على تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف سليمان، خلال مؤتمر اخبار اليوم العقارى أن الصندوق يستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال إنشاء مجموعة من الصناديق الفرعية لجذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج محليًا وعربيًا ودوليًا، ونعمل حاليًا على العديد من المشاريع بكافة القطاعات المختلفة، وخاصة أن هناك توجيهات بعد مزاحمة القطاع الخاص في المشروعات التي تُنفذ.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يعمل على تقديم مُنتج وهو إعادة استغلال الأصول غير المستغلة، من خلال منظور واسع المدى، من خلال ضخ الاستثمارات القوية للعمل في مجال البنية التحتية.

وأوضح سليمان، أن الاستثمار العقاري هو أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الصندوق، من خلال التطوير السياحي بالاشتراك والتعاون مع وزارة السياحة لتطوير الأماكن والمناطق السياحية باعتبار أن مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية التي تجعلها تُفرد في صدارة دول العالم سياحيًا.

وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى أن شهر أبريل الجاري سيشهد بارقة أمل، من خلال طرح كراسة لتطوير مجمع التحرير أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، والذي يشمل تقديم خدمات فندقية وسياحية وغيرها من المزايا.

وأكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن مصر نجحت في ضخ العديد من رؤوس الأموال الأجانب والعرب، وكان هذا بمثابة شهادة ثقة تستغلها مصر حاليًا، وخاصة أن مصر لديها شهية واسعة للاستثمار في البنية الأساسية.

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