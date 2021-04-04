مباراة مجنونة .. ساوثهامبتون يهزم بيرنلي 3 - 2 في الدوري الإنجليزي





تقدم فريق بيرنلي مبكرا عن طريق كريس وود من ركلة جزاء في الدقيقة 12، قبل أن يحرز ماني فيدرا الهدف الثاني في الدقيقة 20.





وأحرز ستيوارت أرمسترونج هدف تقليص الفارق لـ ساوثهامبتون في الدقيقة 30، لينجح بعدها داني إنجز في إدارك التعادل قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.





وفي الدقيقة 66 سجل ناتان ريدموند الهدف الثالث لـ ساوثهامبتون، لينجح القديسين في تحقيق ريمونتادا أمام بيرنلي، بعد التأخر بهدفين دون رد، في أول 20 دقيقة.





وبهذه النتيجة رفع ساوثهامبتون رصيده إلى النقطة 36 في المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 33، في المركز الـ 15.

فاز فريق ساوثهامبتون على نظيره بيرنلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سينت ماري، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإنجليزي.