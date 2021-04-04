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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صالات الركاب في مطار القاهرة تتزين لاستقبال شهر رمضان الكريم.. صور

صدى البلد

وسط أجواء احتفالية بهيجة، زينت شركة ميناء القاهرة الجوي، صالات السفر والوصول بمختلف مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي بالزينة الرمضانية وفوانيس رمضان ابتهاجًا واحتفالًا بقدوم شهر رمضان المبارك.

ووضعت شركة ميناء القاهرة الجوي الفوانيس فى صالات السفر والوصول، كما قامت بعض الكافتيريات بوضع الفوانيس والزينة الرمضانية، وذلك حرصًا من سلطات مطار القاهرة على عادتها المستمرة منذ سنوات في استقبال شهر رمضان بتزيين صالات السفر والوصول بجميع مباني الركاب بالفوانيس والزينة في مظهر أعتاد عليه المسافرين في كل عام.

وكثفت سلطات مطار القاهرة ،جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تزامنًا مع زيادة الحركة الجوية وعودة الرحلات بشكل تدريجي ،وذلك من خلال زيادة عمليات التطهير والتعقيم، بالإضافة إلي أعمال الكشف الطبي بصفة دورية علي جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وجميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية.

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