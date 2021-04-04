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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزارة الداخلية تشارك فى الاحتفال بيوم اليتيم .. صور

صدى البلد


حرصت وزارة الداخلية ممثلة فى كافة القطاعات وجهات الوزارة على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الإحتفال بيوم اليتيم (أبريل 2021)  من خلال تنظيم العديد من الفعاليات لتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية.

ولاقى ذلك إستحسانًا من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.
 
وذلك فى ضوء إهتمام أجهزة الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصرى وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية فى المستقبل ودفع مسيرة التنمية والإزدهار .. وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

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