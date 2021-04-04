وزارة الداخلية تشارك فى الاحتفال بيوم اليتيم .. صور





حرصت وزارة الداخلية ممثلة فى كافة القطاعات وجهات الوزارة على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الإحتفال بيوم اليتيم (أبريل 2021) من خلال تنظيم العديد من الفعاليات لتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية.





ولاقى ذلك إستحسانًا من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.