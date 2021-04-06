عثمان ديمبلي ينقذ برشلونة من فخ تعادل مع بلد الوليد بهدف رائع.. فيديو

حقق فريق برشلونة انتصارًا هامًا على بلد الوليد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

كينان كودرو لاعب بلد الوليد كان قريبًا من التسجيل لفريقه في الدقيقة التاسعة، عندما سدد كرة قوية برأسه ، لكن العارضة أنقذت مرمى برشلونة وتير شتيجن.

وفي الدقيقة 46، كاد بيدري أن يهز شباك بلد الوليد، بإطلاقه تسديدة أرضية قوية، إلا أن حارس مرمى بلد الوليد أبعدها بأطراف أصابعه، لترتطم بالقائم الأيمن ، وينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، مرر ميسي كرة رائعة لـ ديمبلي في الدقيقة 59، لتصل لديمبلي والذي سددها بقوة، لكن ماسيب حارس مرمى بلد الوليد تصدى لها ببراعة، لتصل لـ جريزمان والذي سددها برأسه لكنها مرت بجوار المرمى.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لـ أوسكار بلانو لاعب بلد الوليد في الدقيقة 79، بعد تدخله العنيف على عثمان ديمبلي لاعب برشلونة.

وفي الدقيقة 90، أحرز الفرنسي عثمان ديمبلي هدف الانتصار لبرشلونة من متابعة للضربة الرأسية لـ زميله أراخو، ليقود البارسا لتحقيق الفوز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 65 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد بلد الوليد عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجينو دست - كليمونت لينجلينت - أوسكار مينجويزا - جوردي ألبا .

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري - فرانكي دي يونج.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان.