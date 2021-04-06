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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: جار تنفيذ مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام بالعبور

مشروع الغلق الآمن
مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومى بمدينة العبور

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتولى تنفيذ مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومى بمدينة العبور.

 

وأكد وزير الإسكان أن مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومى بمدينة العبور يُعد نموذجاً يُحتذى به فى تنفيذ أعمال إعادة تأهيل المدافن العشوائية.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إن مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومى بمدينة العبور يهدف للغلق الآمن، وإعادة تأهيل مدفن نفايات السلام العشوائي، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من الأمراض المزمنة، بجانب الحفاظ على البيئة من خلال التخلص من غاز الميثان، والذي يُعد من الغازات الرئيسية المُسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وكذا الحد من التكاليف الباهظة لنقل المخلفات والتخلص من مدافن النفايات العشوائية، والتخلص من الآثار السلبية الناتجة عن عمليات نقل المخلفات.
 

وأضافت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية، أن مساحة مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومى بمدينة العبور 100 فدان، ويقدر حجم المخلفات بـ14.7 مليون م3، بوزن 8.5 مليون طن، ويحتوى على مخلفات بلدية صلبة، ومخلفات هدم وبناء، ومخلفات صناعية خطرة مع وجود عشش عشوائية داخل المقلب.

 

 تابعت: أنه سيتم إنتاج الطاقة المتجددة من خلال مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومى بمدينة العبور باستخدام الغاز الحيوى المتولد لإنتاج الكهرباء.

 

وزير الإسكان مشروع العبور مدينة العبور مقلب السلام العمومى الأسكان

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