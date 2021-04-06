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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدًا.. الجامعة العربية تنظم اجتماعًا استثنائيًا للجنة الفنية للملكية الفكرية

صدى البلد

تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، غدًا الأربعاء، اجتماعًا استثنائيًا للجنة الفنية للملكية الفكرية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.


وذكر بيان صدر اليوم عن الجامعة العربية أن جدول أعمال الاجتماع سوف يناقش إطلاق آلية عمل اللجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، وهي اللجان المنبثقة عن اللجنة الفنية للملكية الفكرية.


وقالت الوزير المفوض د. مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية إنه سيتم مناقشة المرئيات والمقترحات التي وردت من الدول العربية حول مهام اللجان الفرعية واعتمادها بصورة نهائية للبدء فوراً في تفعيل عمل هذه اللجان.


وأوضحت أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة).
 

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