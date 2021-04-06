الدورى المصرى .. غزل المحلة يواصل الصحوة ويقتنص تعادلا ثمينا من سموحة

تعادل فريق المحلة مع سموحة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الممتاز.

أنهى فريق سموحة الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، سجله رجب نبيل في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 82، تمكن فتحي مبروك من تسجيل هدف التعادل لـ غزل المحلة، من ركلة جزاء

وسدد سموحة 10 تسديدات طوال اللقاء، منهم 5 تصويبات على المرمى، بينما سدد عزل المحلة 8 تسديدات، منهم كرة وحيدة بين القائمين والعارضة جاءت هدف.

وبهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى النقطة 24 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما وصل غزل المحلة للنقطة 23 في المركز التاسع.