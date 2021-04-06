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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي: إيران تمثل تهديدًا لنا وللعالم

صدى البلد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إيران تمثل تهديدًا لإسرائيل وللمنطقة.

وقال نتنياهو في كلمة له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة: “نحن بحاجة لجلب مزيد من اللقاحات للتصدي لجائحة كورونا إذا انتشرت من جديد”، مضيفًا: “تلقيت تقريرا يشير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي من بين أفضل الاقتصادات في العالم”.

وأشار نتنياهو إلى أن إيران دولة نووية تهدد دولة إسرائيل والعالم ويجب منع التهديد الذي تشكله.

وتابع: “يجب التوصل إلى اتفاقات سلام أخرى مع دول عربية وهناك 4 منها على الأقل ضرورية”.

وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كلف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، في أعقاب حصوله على أكبر عدد من التصويت، وسيكون أمام نتنياهو 28 يومًا لتشكيل ائتلاف حكومي. وإذا لم ينجح، فمن المحتمل أن يحصل على تمديد لمدة أسبوعين تنتهي في 18 مايو المقبل.


 

إسرائيل نتنياهو ايران رئيس الوزراء الإسرائيلي نووي

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