عمرو عبد العزيز يعلن خطوبته على فتاة خارج الوسط الفنى

نشر الفنان عمرو عبد العزيز تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن خطوبته على فتاه خارج الوسط الفنى.

وقال عمرو عبد العزيز : "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أنا خطبت البنت العسولة الصغنونة العسلية دي، بحبك يا إسكندرية".

وتلقى عمرو عبد العزيز عدد من التعليقات الايجابية سواء من جانب المتابعين او عدد من الفنانين الذين يوجهون له التهنئة على خطوبته.

ويعد عمرو عبد العزيز أحد النجوم الشباب الذين قدموا عديد من الادوار الكوميدية ولعل من ابرزها مشاركته للزعيم عادل إمام فى فيلم “مرجان احمد مرجان”.

وكان نشر الفنان عمرو عبد العزيز صورة للفنان يحيي الفخراني أثناء تأديته حلف اليمين امام مجلس الشيوخ ، علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق عمرو عبد العزيز علي الصورة قائلا:" النائب المصري المحترم الفنان الكبير يحيي الفخراني...بجد حاجه تفرح وتشرف.

من ناحية أخري يعود الفنان الكبير يحيى الفخراني للدراما الرمضانية من جديد بعد غياب 3 سنوات من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابنه شادي الفخراني.

يشارك في بطولة المسلسل الذي ينتمي للدراما الاجتماعية أنوشكا، وكريم عفيفي، ورامز أمير.

كان آخر عمل درامي للفخراني في الدراما الرمضانية مسلسل "بالحجم العائلي" الذي عرض في رمضان 2018، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، وشارك في بطولته ميرفت أمين، ويسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف.



وبدأ عمرو عبد العزيز حياته الفنية في مسرح المدرسة عندما قرر إخراج مسرحية (الأسد ملك الغابة) في المرحلة الإعدادية، حاول الالتحاق بعدها بمعهد الفنون المسرحية، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك، فالتحق بكلية الآداب جامعة 6 أكتوبر قسم تمثيل ومسرح، وتخرج منه بترتيب الأول على دفعته.

وقد قدم عمرو عبد العزيز العديد من الأعمال وظهر في العديد من الأدوار الصامتة، وعبر عالم الفن عن طريق المخرج سعيد حامد الذي اختاره ليقدم دورا في فيلم حمادة يلعب، ثم عودة الندلة. رشحه المنتج محمد السبكي ليشارك في فيلم أيظن، إلى أن أسند له الفنان عادل إمام دورا في فيلمه مرجان أحمد مرجان.