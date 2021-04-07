خبيرة تربوية : امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في مواعيدها

لاستمرار العملية التعليمية

قالت الدكتورة ولاء شبانة الخبيرة التربوية، إن وزارة التربية والتعليم تؤكد إجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل فى مواعيدها دون تغيير، موضحة أن هذا القرار يؤكد حرص الوزارة على استمرار العملية والخطة التى وضعتها بدون تشعيب.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة تقديم الإعلامية ريهام السهلى المذاع على قناة إكسترا، أن المناهج المصرية هى مناهج تراكمية، فلا يمكن الاستغناء عن أى فصل من الفصول.



ولفتت إلى أن العملية التعليمة ليست مجالاً للهزار، ولذلك على أولياء الأمور العلم بذلك، فالوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة للطلاب.



وأشارت إلى أن الطلاب عليهم العلم أنهم سيخضعون للامتحان فى نهاية العام، ولذلك ننصح الجميع بالمذاكرة و التركيز.



وأوضحت أن الوزارة كشفت أن امتحانات التيرم الثانى المجمعة ستكون قصيرة وبسيطة ومباشرة، وأن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قام بمجهود كبير.



