عادات شائعة غير متوقعة تضر بصحتك أبرزها تخطى وجبة الافطار أو عدم النوم لساعات كافية مما يعزز هرمون الجوع إليك أبرز تلك العادات وفقا لموقع "هيلث".



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قضم اظافرك

تعد من أبرز العادات الشائعة قضم أظافرك لا يجعلها أكثر جاذبية بل يسبب إصابتك بالإشريكية القولونية لذا يجب عليك بلا شك التخلص من هذه العادة الجسيمة ، إلا أنه يمكنك تجنب العدوى عن طريق غسل يديك بشكل متكرر

الجلوس طوال اليوم

الجلوس طوال اليوم من العادات الشائعة التى يمكن أن تضر بصحتك و تقصر حياتك وقد يكون سبباً فى إصابتك بالسمنة والجلطات .!

تسوق الأطعمة قليلة الدسم

قد تقودك الأطعمة قليلة الدسم إلى الاعتقاد بأنك ستعاني من فقدان الوزن بشكل أسرع هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الألياف ، عادة ما تكون محملة بالدقيق المعالج ، ونسبة عالية من السكر ، ويمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم أيضًا ".

تناول الغداء في مكتبك

تأكد من الابتعاد على الأقل عن مكتبك أثناء تناول وجبة طعامك فى الظهيرة إن تناول طعامك أمام شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يشجع على الأكل اليقظ ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن الزائد.

قلة النوم