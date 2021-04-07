النائب محمد أبو العينين : مبادرة القاهرة كانت الركيزة الأساسية لإعادة تفكير العالم فى مصير ليبيا

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي ، أن مبادرة القاهرة التى أعلن عنها القيادة السياسية المصرية ، بعد تفويض القيادة الليبيبة كانت الركيزة الأساسية أمام العالم لإعادة تفكيرة فى مصير ليبيا.

وأضاف أبو العينين ، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوربى اليوم، أن البرلمان بالإجماع صوت بنعم لإعادة إعمار ليبيا وتنفيذ مبادرة القاهرة.

وتابع: "أتوجه بالشكر للقيادة السياسية ، لاتخاذها مثل تلك الخطوة الهامة، لافتا إلى أن الشكر موصول أيضا للشعب اليبيبى المتمسك بحقه فى أرضه ورفضه التدخل فى شئونة الداخلية، ورفضه لتواجد المرتزقة فى بلاده.

وأكد أن مصر لا تترك أى بلد شقيق فى مأزق، وتسعى لمساعدتها دون التدخل فى شئونها الداخلية .