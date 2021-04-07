للحد من تفشي كورونا..محافظ سوهاج يُقرر تخفيض العمالة بالجهاز الإداري بنسبة 50%

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، كتاب دوري بتخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري بدائرة المحافظة إلى النصف بنسبة 50%، على أن يكون من ضمن النسبة ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة.

وذلك على أن يقوم رؤساء المصالح والوحدات المحلية بمراعاة توفيق الأوضاع حتى لا تتعطل مصلحة العمل، مع التأكيد على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات.



جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين.



وناشد محافظ سوهاج المواطنين بنطاق المحافظة بالالتزام بالإجراءات الوقائية، ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على سلامتهم.

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وكان قد شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اليوم، بدء فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 75"، والذي يُعقد بالمحافظة في الفترة من 4 وحتى 6 أبريل الجاري، بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة، وأجهزة المحافظة المختلفة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

بدأت فعاليات اليوم الأول باستعراض لإمكانيات إدارات الأزمات بسوهاج والمحافظات المجاورة، واستعراض مديري مديريات الخدمات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء الامكانيات من المركبات والمعدات الموجودة بكل وحدة محلية.

بالإضافة إلى عرض خطة كل جهة للتعامل مع الأزمات، وبيان مدى استعداد تلك الجهات لمواجهة الأزمات والكوارث حال حدوثها، والإمكانات المتاحة لديها وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل في ادارة الأزمة.



وأكد محافظ سوهاج على جميع الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والأجهزة المعنية بالتخطيط الجيد المسبق، واتخاذ الإجراءات اللازمة المسبقة في إدارة الأزمات، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي طارئ، وسرعة التعامل معه، فضلاً عن وضع الخطط البديلة والتأكد من توافر جميع المستلزمات، والمعدات اللازمة وصلاحيتها للعمل، مشيراً إلى أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعدادات الدائمة لمواجهة الكوارث والازمات.



وفي ختام الاجتماع تم تكريم عدد من أسر الشهداء، وتكريم وكيل وزارة الصحة، ومدير مرفق الإسعاف بسوهاج من قبل قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظرا لجهودهم خلال أزمة حادث قطاري طهطا مؤخرا، كما تبادل محافظ سوهاج ورئيس أركان الدفاع الشعبي والعسكري درعي المحافظة وقوات الدفاع الشعبي.