عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار البلح والخروب وقمر الدين في معرض أهلا رمضان بتخفيضات 35%

صدى البلد

تنطلق معارض أهلا رمضان غدا الخميس في محافظة القليوبية بميدان المؤسسة وكذا في محافظة الجيزة في شارع فيصل.

يستعرض صدى البلد أسعار الياميش والسلع الأساسية في معارض أهلا رمضان 2021 بتخفيضات تتراوح بين 25% إلى 35%، كالتالي:

السلع والياميش في معرض أهلا رمضان

أسعار السكر في معرض أهلا رمضان.
السكر يتراوح سعره من 7.75 إلى 8.25 جنيهات.

أسعار الأرز في معرض أهلا رمضان 
الأرز يتراوح سعره من 7 إلى 8 جنيهات.

أسعار المكرونة في معرض أهلا رمضان
المكرونة يتراوح سعرها من 2.75 إلى 3 جنيهات.

أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان
البرازيلي المجمد 65 جنيها والسوداني الطازج 90 جنيها والبلدي الطازج 100 جنيه

أسعار الدواجن في معرض أهلا رمضان
الدواجن المذبوحة والمغلفة بسعر 30 جنيها.

أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان
البلح يبدأ سعره من 6.5 إلى 9 جنيهات.
بندق مقشر سايب 160 إلى 180 جنيها
عين جمل مقشر سايب 185 جنيها إلى 200 جنيها
كاجو محمص سايب  230 إلى 250 جنيها
فسدق محمص سايب 250 إلى 280 جنيها
لوز مقشر أنصاف سايب 215 إلى 230 جنيها
خروب قرون سايب 45 إلى 60 جنيها
جوز هند مبشور سايب 75 إلى 90 جنيها
زبيب جولدن سايب 80 إلى 90 جنيها
تين مجفف سايب 115 إلى 130 جنيها
مشمشية مقاس 4 سايب 115 إلى 130 جنيها
قراصيا 40/30  سعرها من 86  إلى 10 جنيهات
تمر هندى من ٢٥ إلى 40 جنيها

وشهد معرض اهلا رمضان فى يومه الاول اقبالا كبيرا من الجمهور خصوصا مع اقتراب شهر رمضان وتواجد فروع المعرض داخل المحافظات لتلبية احتياجات الجماهير من السلع الاساسية.

كما شهد المعرض تواجد كل السلع التى يحتاجها المواطنيين فى شهر رمضان الكريم كما تتواجد الكثير من الخصومات تبدا من ١٨٪؜ الى ٣٥٪؜.

واكد البائعون ان المعرض شهد اقبالا كبيرا بالرغم من فيروس كورونا الا ان الفيروس لم يؤثر على نسبة الحضور و الشراء بل ان العدد زاد عن معارض السنوات الماضية.

كان المهندس أيمن حسام مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن 168 شركة عارضة في المعرض الرئيسي لأهل رمضان ونسب الخصم بها تصل لـ 35 %.

ولفت إلى أن أكثر من 106 قوافل تجوب المحافظات لتوزيع السلع والمنتجات الأساسية المتواجدة في معرض أهلا رمضان ، موضحا أن الأسعار في انخفاض منذ 2017.

اهلا رمضان معرض اهلا رمضان رمضان الياميش السلع

ترشيحاتنا

أسبوع ناري.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

التموين: الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع أو التلاعب بالأسعار

وداعا للفساد والرشوة والمحسوبية..خبير معلومات يوضح طبيعة عمل مجمع الوثائق

متى يحاسب الطفل على الصيام ؟.. الإفتاء تحدد السن الشرعية

سيات تكشف عن طرازات سيارة ليون المحدثة موديل 2021

المكرونة سريعة التحضير فيه سم قاتل | أستاذ تغذية يكشف المسكوت عنه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريب على تويتر

تعليق إثيوبي جديد حول مفاوضات سد النهضة

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول واقعة تحرش رجل بفتاة داخل أتوبيس في الجيزة

أحمد موسى يخرج عن شعوره على الهواء.. فيديو

خلي بالك.. انخفاض كبير في درجات الحرارة الأيام المقبلة

إجراءات حكومية مشددة خوفا من زيادة إصابات كورونا في رمضان

مدلك الزمالك يروى لصدى البلد سبب اعتدائه على المدير المالى

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

المزيد