عمر كمال يغني انتى معلمة ل ياسمين عبد العزيز

شارك المطرب عمر كمال متابعيه عبر انستجرام فيديوله مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وهو يغني لها " انتي معلمه " من كواليس تصوير مسلسل اللي ملوش كبير

وعلق عمر كمال على الفيديو قائلا " ‬‏‪يا ترى أنا وياسمين عبد العزيز هنعمل ايه في رمضان

#اللى_مالوش_كبير".





وتشارك ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.





يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

