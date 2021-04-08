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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” الإخبارى أسعار صرف الدولار الأمريكى والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى في مستهل تعاملات اليوم، الخميس 8 أبريل 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.

وسجلت أسعار صرف الدولار فى البنك الأهلى بمستهل تعاملات اليوم 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع. 
 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلى:

سجل سعر اليورو 18.45 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.72 جنيه للشراء و21.90 جنيه للبيع.

سجل سعر الفرنك السويسرى 16.66 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع.

واستقر سعر كورنة سويدية عند 1.79 جنيه للشراء و1.81 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى 
 

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى:

سجل سعر الين اليابانى نحو 14.16 جنيه للشراء و14.29 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليوان الصينى 2.38 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى 3 نوفمبر 2016 طبقا لآلية العرض والطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار العملات العملات الأجنبية من بنك لآخر .

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