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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. منوعات غنائية للفرقة القومية العربية بأوبرا الإسكندرية

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، ومشاركة نجوم الفرقة، وذلك مساء اليوم الخميس على مسرح دار أوبرا الاسكندرية
 

يتضمن برنامج الحفل باقة متميزة ومتنوعة من روائع زمن الفن الجميل منها وحياتك يا حبيبى..أمانة عليك أداء الفنان سامح منير، حنين..العيون السود أداء الفنانة هند النحاس، حانة الأقدار ..فكرونى أداء الفنانة ريم كمال.

 

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كما يتضمن أغاني لست قلبى..كفاية نورك عليا أداء الفنان أشرف وليد، برضاك..ألف ليلة وليلة أداء الفنانة عفاف رضا، مداح القمر..بلاش تبوسنى أداء الفنان  خالد عبد الغفار.


يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست فى عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار .

الفرقة القومية العربية اوبرا الاسكندرية دار الاوبرا المصرية مجدي صابر منوعات غنائية

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