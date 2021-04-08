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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحاب الجمل تروج لمسلسل لحم غزال بصورة مع فريق العمل

صدى البلد

روجت الفنانة رحاب الجمل لمسلسها الرمضانى “ لحم غزال” على حسابها الرسمى على إنستجرام بنشر صورة تجمعها مع زملائها من المسلسل.

 

وظهرت فى الصورة برفقة كل من شريف سلامة و مى سليم و جيهان خليل.

 

تدور أحداث مسلسل "لحم غزال" فى اطار درامي شعبي، وتجسد غادة عبد الرازق سيدة تدعى سلطانة وهي شخصية تعمل في شارع المعز برفقة أشقائها، بإدارة متاجر كبدة ورثتها عن أبوها الحاج جابر، غير أنها عاجلا ما تقع في الحب.
 

مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.

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