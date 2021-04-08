وزيرة البيئة تتوجه لـ جنوب سيناء لمتابعة الحياة البحرية بالمحميات

تطلق مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية

تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، إلى محافظة جنوب سيناء فى جولة تفقدية للمحميات بالمحافظة لمتابعة الحياة البحرية بها.

يأتى ذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلين عن وزارة السياحة والآثار وممثلى الإعلام وأيضا ممثلى المجتمع المدنى بالمحافظة.

يشمل برنامج الزيارة التوجه الى كوبرى مجرى السيل بالمسبط ، لإطلاق مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة دهب . وايضا جولة بالسوق والمحلات لتوزيع الشنط صديقة البيئة ورفع وعى المواطنين بمخاطر الاكياس البلاستيك وأهمية استبدالها بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون.

كما ستتلقى وزيرة البيئة بممثلى المجتمع بمدينة دهب للوقوف على أهم المشاكل التى يواجهونها ومحاولة ايجاد حلول لها. ويعقبها القيام بجولة تفقدية بمنطقة الثرى بولز بدهب ورأس جالوم.

ويتضمن برنامج الزيارة تفقد محمية رأس محمد، وعقد مؤتمر لإطلاق خطة إدارة الأنشطة البحرية برأس محمد وشرم الشيخ، كما ستتوجه إلى مدينة سانت كاترين، لمتابعة خطة تطوير المدينة مع الحفاظ على الوضع البيئي لها كمحمية طبيعية.