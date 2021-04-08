عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط متهم لقيامه بإستغلال الأحداث فى ترويج المواد المخدرة بالجيزة

صدى البلد

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عنصر إجرامى لقيامه بإستغلال الأحداث فى ترويج المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام (أحد الأشخاص ،  له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بنشاط واسع المجال فى الإتجار بالمواد المخدرة مستغلاً فى ذلك عدد من الأحداث لمعاونته فى بيعها وترويجها على عملائه من الشباب والنشء ، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (حدث ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) وبحوزتهما (عدد 350 لفافة تحوى مادة البودر والإستروكس المخدرة تزن حوالى 350 جرام – سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات بيع المواد المخدرة – هاتف محمول لتسهيل الإتصال بعملائهم) .

وبمواجهتهما إعترافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، كما أقر المتهم الأول أن المبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه من راغبى شراء المواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الآثم ، وأنه يستغل المتهم الثانى فى بيع وترويج تلك المواد المخدرة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم إستغلال الأحداث.

ترويج الاستروكس اخبار الجيزة ترويج المواد المخدرة

ترشيحاتنا

التموين تطرح مناقصة لشراء 5 آلاف طن زيت خام محلي

ننشر جداول مقررات ومناهج امتحان أبريل لطلاب المدارس

أكبر مدينة بمصر..اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر ..شاهد

زاهي حواس يعلن عن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة

وزير القوى العاملة ومحافظ الفيوم يلتقيان العائدين من الخارج لمناقشة تمويل مشروعاتهم.. شاهد

حكم من يكسب مالا حراما ؟.. الافتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

المؤبد لـ محمود عزت في أحداث مكتب الإرشاد

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بجميع المدارس في شهر رمضان

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

السودان يعلن خطوته القادمة بشأن سد النهضة

الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهورى بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والسعودية

أهالى  دكرنس يشيعون جثمان الطفلة "ريماس " ويطالبون بالقصاص من قاتلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

المزيد