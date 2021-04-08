ضبط متهم لقيامه بإستغلال الأحداث فى ترويج المواد المخدرة بالجيزة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عنصر إجرامى لقيامه بإستغلال الأحداث فى ترويج المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بنشاط واسع المجال فى الإتجار بالمواد المخدرة مستغلاً فى ذلك عدد من الأحداث لمعاونته فى بيعها وترويجها على عملائه من الشباب والنشء ، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (حدث ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) وبحوزتهما (عدد 350 لفافة تحوى مادة البودر والإستروكس المخدرة تزن حوالى 350 جرام – سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات بيع المواد المخدرة – هاتف محمول لتسهيل الإتصال بعملائهم) .

وبمواجهتهما إعترافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، كما أقر المتهم الأول أن المبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه من راغبى شراء المواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الآثم ، وأنه يستغل المتهم الثانى فى بيع وترويج تلك المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم إستغلال الأحداث.