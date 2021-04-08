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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يعلنان 2021 عام مدينة دهب

صدى البلد


أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، 2021 عام مدينة دهب بهدف تطوير المدينة وتطبيق مبادئ الادارة البيئية المتكاملة بالمحافظة و جعلها مدينة مستدامة صديقة للبيئة، جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد لمحافظة جنوب سيناء لتفقد الاوضاع البيئية بالمحافظة و متابعة اعمال تطوير المحميات.

وأكدت «ياسمين»، أن إعلان عام 2021 عام مدينة دهب هو رسالة هامة محليا وعالميا  لما تتميز به المدينة من مكانة عالمية، مضيفًة أن ما يحدث اليوم هو استكمالا لأعمال تنفيذ خطة الإدارة البيئية المتكاملة بمحافظة جنوب سيناء والتى بدأت بالتركيز على مدينة شرم الشيخ من خلال تطوير محمية رأس محمد واطلاق حملة ايكو ايجيبت للسياحة البيئية و دمج المجتمع المحلى فى اعمال التطوير، وهو ما انعكس بصورة أو باخرى على  الترويج للسياحة البيئية على الرغم من انتشار جائحة كوفيد 19.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن تحقيق فكرة الاستدامة المالية للمحميات يساهم فى تطويرها ويعزز مفهوم المحمية و السياحة البيئية المستدامة، مشددة على ان مدينة  دهب هى مثل حقيقى لتحقيق فكرة السياحة البيئية و المستدامة لكونها منطقة فريدة من نوعها حيث ان مجتمعها المحلى يتميز  بوعى كبير بما يميزه عن باقية المناطق الاخرى ويعطى ميزة نوعية للمدينة بالإضافة إلى وجود محمية ابو جالوم متاخمة لها والتي تحتاج الى تطوير وهو ما  بدأنا العمل عليه و نحتاج الى التكاتف اكثر لاستكمال الأعمال خلال عام المدينة كذلك ان تنفيذ خطة بيئية بمدينة دهب سيؤثر بالإيجاب بالمحافظة وباقى المحافظات الاخرى ومنها على سبيل المثال ان الحد  من استهلاك الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والإتجاه الى البدائل الصديقة للبيئة وهو ما اتجه اليه المجتمع المحلى فعلا بما يجعله نموذج لباقى المحافظات، خاصة مع تطبيق قانون المخلفات.

وأكدت «فودة»، أهمية حماية البيئة لمدينة دهب و التى يعد 43% من مساحتها محميات معربا عن تقديره لجهود الوزيرة بالمحافظة.

وأجرت وزيرة البيئة والمحافظ جولة بسوق المدينة قامت خلالها الوزيرة بتوزيع اكياس متعددة الاستخدام على المحلات و توعية المواطنين بأهمية ذلك.

جدير بالذكر ان جولة وزيرة البيئة بالمحافظة تتضمن تفقد المحميات و اعمال التطوير بها علاوة على اعلان خطة الادارة البيئية المتكاملة للمدينة مع مناقشة القضايا البيئية مع ممثلى المجتمع المدنى والمحلى.

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